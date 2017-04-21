Военная техника РФ была замечена у границ КНДР

Минобороны прокомментировало информацию о перемещении российской военной техники к границам КНДР.

Военная техника, замеченная жителями Дальнего Востока, была задействована в масштабных учениях, которые проходили на полигоне Телемба в Бурятии, и сейчас возвращается в пункты постоянной дислокации.

Начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр Гордеев пояснил, что в учениях была задействована техника противовоздушной обороны, в том числе и соединения общевойсковой армии в Приморье, сообщает РБК.

Сообщения о том, что на Дальнем Востоке проходит «массовая переброска военной техники» - люди присылали фотографии и видео, на котором запечатлен момент перемещения военной техники на платформах, Минобороны опровергает.