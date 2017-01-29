Военная база России в Киргизии получила официальный статус
Сегодня вступило в силу двустороннее Соглашение о статусе и условиях пребывания российской объединенной военной базы в Киргизии.
С момента подписания документа прошло почти пять лет, сообщает РГ. Соглашение будет действовать 15 лет.
Документ гласит, что "воинские формирования Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся на территории Киргизской Республики на дату подписания настоящего соглашения, преобразуются в объединенную военную базу". Фактически анная докговоренность соблюдается с 2012 года. Однако официальное оформление она приобрела только лишь сегодня.
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