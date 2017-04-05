Военком МО опроверг информацию о продлении призывного возраста

Военный комиссар Московской области генерал-майор Вячеслав Мирошниченко во время «горячей линии» заверил, что максимальный призывной возраст увеличиваться не будет.

«Нет, это неправда. Возраст призыва до 30 лет продлен не будет», - цитирует военкома интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он также напомнил, что в настоящее время призыву на срочную военную службу подлежат лица в возрасте от 18 до 27 лет.

Ранее СМИ сообщили, что в Госдуме обсуждалась возможность повышения призывного возраста. Однако позднее парламентарии заявили, что никакой работы в данном направлении не ведется.