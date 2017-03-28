Водянова призвала Киев разрешить Самойловой выступить на «Евровидении»

Супермодель Наталья Водянова опубликовала петицию в поддержку российской певицы Юлии Самойловой. Она призвала президента Украины Петра Порошенко разрешить россиянке выступить на песенном конкурсе «Евровидение».

«Если причиной запрета и разразившегося скандала являются политические игры России и Украины, то Юлия оказалась их заложницей. Единственным способом повлиять на несправедливость ситуации будет нам, гражданам России и Украины, сплотиться и добиться права ее участия, поддержать Юлию на простом человеческом уровне», - цитирует петицию РИА ФедералПресс.

Водянова отметила, что в основе конкурса лежит уважение многообразия. Однако недопуск российской исполнительницы противоречит этому принципу и превращает его в «Евроненавидение».