Водолазы обнаружили тело командира экипажа Ту-154 Романа Волкова

В ходе поисковой операции в Черном море водолазы МЧС обнаружили тело командира экипажа потерпевшего крушение самолета Ту-154 Министерства обороны РФ Романа Волкова.

- При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков, - сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, на поверхность были подняты также еще 70 фрагментов тел жертв авиакатастрофы.