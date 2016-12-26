Водолазы обнаружили тело командира экипажа Ту-154 Романа Волкова

В ходе поисковой операции в Черном море водолазы МЧС обнаружили тело командира экипажа потерпевшего крушение самолета Ту-154 Министерства обороны РФ Романа Волкова.

- При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков, - сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, на поверхность были подняты также еще 70 фрагментов тел жертв авиакатастрофы.

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