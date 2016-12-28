Водолазы обнаружили уже 18 тел жертв авиакатастрофы Ту-154 в Сочи

В ходе поисковой операции в акватории Черного моря возле Сочи водолазам МЧС удалось обнаружить еще три тела жертв авиакатастрофы Ту-154 Министерства обороны РФ. Таким образом, общее число найденных тел достигло 18.

- С 09:00 до 16:00 в ходе поисковой операции обнаружены тела трех погибших и около 20 фрагментов тел, - рассказал ТАСС источник в штабе по проведению поисковых работ.

Собеседник агентства уточнил, что после авиакатастрофы всего обнаружено 18 тел погибших. В настоящее время поисковая операция продолжается.

Кроме того, водолазы МЧС в течение дня обнаружили и подняли на поверхность личные вещи пассажиров, среди которых наручные часы, рюкзак с вещами и телефон, а также обломки самолета, в том числе часть крыла.

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Места: Россия
События: происшествия
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