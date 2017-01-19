Водолазы МЧС обнаружили в Черном море самолет времен войны с тремя бомбами

При подготовке береговой линии Черного моря к крещенским купаниям водолазы МЧС обнаружили на дне самолет времен Великой Отечественной войны с тремя авиабомбами на борту.

- При подготовке береговой линии и акватории к проведению крещенских купаний спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и специалисты Черноморского флота в акватории Черного моря обнаружили двухмоторный самолет времен войны и три авиабомбы, предположительно типа ФАБ-100, - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

При обследовании местонахождения авиабомб на глубине 15-20 метров и на расстоянии около 800 метров от берега водолазами и спасателями Южного РПСО был обнаружен двухмоторный самолет времен Великой Отечественной войны без носовой части, перевернутый вверх шасси. По предварительным данным, это может быть военный самолет модели Douglas A-20 американского производства. Такие воздушные суда данного типа в годы войны поставлялись в СССР по ленд-лизу, оснащались тремя крупнокалиберными пулеметами и были способны нести боевой запас до 900 кг.

В ближайшее время водолазам-спасателям МЧС России предстоит осуществить подъем и обезвреживание взрывоопасных находок.

- Подъем самолета, имеющего высокую историческую ценность, планируется осуществить совместно со специалистами Военно-морского флота Министерства обороны России, - пояснили в министерстве.

Водолазы-спасатели в настоящее время проводят дополнительные погружения для обследования самолета и подготовительные работы для уничтожения авиабомб.