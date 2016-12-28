Водолазы обнаружили часть фюзеляжа Ту-154 с 10 иллюминаторами

В ходе поисковой операции на месте крушения Ту-154 Министерства обороны РФ водолазам МЧС удалось обнаружить крупную часть фюзеляжа самолета с десятью иллюминаторами.

- В настоящее время проводятся работы по подъему части корпуса фюзеляжа с десятью иллюминаторами, - рассказал ТАСС источник в штабе по проведению поисковой операции.

По словам собеседника агентства, в среду в течение дня водолазам удалось поднять на поверхность несколько более мелких фрагментов самолета.

- В течение сегодняшнего дня на поверхность были подняты часть фюзеляжа с двумя иллюминаторами, фрагмент крыла, два закрылка, фрагмент приборной доски бортинженера, часть прибора контроля избыточного давления, четыре мелких обломка самолета, а также личные вещи пассажиров, - уточнил собеседник агентства.