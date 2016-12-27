Водолазы обнаружили часть второго двигателя и хвостовое оперение Ту-154

В ходе поисковой операции в районе крушения Ту-154 Министерства обороны РФ водолазам МЧС удалось обнаружить часть второго двигателя самолета, а также хвостовое оперение.

Об этом ТАСС сообщил источник в штабе по проведению поисковой операции.

- На дне моря найдено хвостовое оперение и часть второго двигателя. Готовится их подъем, - заявил собеседник агентства.