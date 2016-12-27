Водолазы обнаружили еще два бортовых самописца потерпевшего крушение Ту-154

В ходе поисковой операции в зоне крушения Ту-154 Министерства обороны РФ в акватории Сочи водолазам удалось обнаружить еще два бортовых самописца, которые были расположены в кормовой части самолета.

- Проводится операция по подъему двух оставшихся бортовых самописцев, расположенных в килекормовой части воздушного судна. Предварительно, один из бортовых самописцев уже извлечен и находится на судне, - сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе.

Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что участникам поисковой операции удалось обнаружить параметрический самописец Ту-154, который уже доставлен на расшифровку в Подмосковье. По сведениям Министерства обороны, аппарат находится в удовлетворительном состоянии.

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Места: Россия
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