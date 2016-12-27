Водолазы обнаружили 60-метровый обломок Ту-154 и большое скопление тел
В ходе поисковой операции в районе крушения Ту-154 Министерства обороны РФ водолазам удалось обнаружить в 4,5 километра от берега крупный обломок самолета длиной 60 метров и большое скопление тел жертв авиакатастрофы.
- Обнаружено большое скопление обломков самолета и фрагментов тел на участке шириной от 2,5 до 5 метров и протяженностью 200 метров, — сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, на глубине около 20 метров найден крупный обломок самолета длиной более 60 метров и большое скопление фрагментов тел.
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