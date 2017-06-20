Водолазы ищут на Ладоге троих подростков

В поиске троих из пяти подростков, перевернувшихся на лодке на Ладожском озере, задействованы водолазы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы.

В региональном управлении МЧС ТАСС рассказали, что в настоящее время на Ладоге работает группа из десяти водолазов. Еще семеро выехали на место происшествия.

Кроме того, в поисковой операции готовятся использовать беспилотники. Сейчас к поискам пропавших привлечены два вертолета Ми-8.

Инцидент произошел накануне вечером в заливе Импилахти Ладожского озера. Четверо юношей и одна девушка, приехавшие на отдых, перевернулись во время катания по озеру на лодке. Двоим из них у далось добраться до берега. Судьба еще троих пока остается неизвестной. Спасшиеся подростки утверждают, что девушка погибла.

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Места: Россия
События: происшествия
Организации: МЧС
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