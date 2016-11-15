Водоканал Нижнего Новгорода оштрафовали за несоблюдение экологических норм

Как сообщили в пресс-службе департамента Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу, предприятие ОАО «Нижегородский водоканал» выплатит штраф в размере 546 тысяч рублей в качестве компенсации за несоблюдение экологических норм.

Деятельность предприятия водоканала нанесла существенный урон почвенным слоям, на основании чего экологи подали иск в арбитражный суд. В сентябре этого года произошел прорыв канализационной сети на территории Приокского района Нижнего Новгорода.

По факту поданного на предприятие иска была проведена проверка, в ходе которой было зафиксирован разрыв трубопровода. В результате аварии сточные воды затопили территорию возле дома 8б в поселке Парковый, и площадь разлива составила 210 метров квадратных.

Специалистами были взяты анализы почвы в районе аварии. Исследования, проведенные ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО», показали уровень загрязнения почвенного покрова. После предъявленных результатов анализа, специалисты ведомства, проводившие исследования, предложили ОАО «Нижегородский водоканал» возместить ущерб. Руководство водоканала отказалось от выплаты компенсации, после чего в арбитражный суд был подан соответствующий иск, сообщает агентство «Федерал Пресс».