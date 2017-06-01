Водный гиацинт очистит Москву-реку от вредных примесей

Растение Эйхорния, известное как водный гиацинт, будет очищать Москву-реку от вредных примесей.

По словам специалистов, природный фильтр лучше всего очистит воду в реке.

Как уточняется в сообщении, работники Комплекса городского хозяйства высадят 6 тысяч корней эйхорнии на щитовых заграждениях, где отстаивается вода, прошедшая очистку от крупного мусора, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».