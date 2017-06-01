Водный гиацинт очистит Москву-реку от вредных примесей
Растение Эйхорния, известное как водный гиацинт, будет очищать Москву-реку от вредных примесей.
По словам специалистов, природный фильтр лучше всего очистит воду в реке.
Как уточняется в сообщении, работники Комплекса городского хозяйства высадят 6 тысяч корней эйхорнии на щитовых заграждениях, где отстаивается вода, прошедшая очистку от крупного мусора, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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