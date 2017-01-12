Водка может подорожать

Минфин РФ выступил с инициативой по повышению минимальной стоимости водки до 219 рублей за 0,5 литра.

Как уточнили в ведомстве, предложение было сделано в связи с увеличением ставок акциза с 1 января 2017 года, а также ростом тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года.

Если предложение будет одобрено, то минимальная стоимость водки будет повышена уже с 1 июня 2017 года. Минимальная розничная цена в настоящее время составляет 190 рублей за 0,5 литра, сообщает «Национальная служба новостей».