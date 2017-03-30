Водителям запретят прикреплять цепью документы

Верховный суд РФ запретил водителям передавать инспекторам ДПС документы, привязанные цепью к салону автомобиля.

Как пишет газета «Коммерсант», за подобное нарушение полицейский может выписать штраф водителю или арестовать. Запрет на применение цепочек скоро будет прописан и в новом регламенте МВД по общению инспекторов ДПС с водителями.

Как поясняет издание, некоторые водители используют цепочку, чтобы не выходить из машины и не позволить сотруднику ГИБДД унести водительские документы в патрульный автомобиль.

Отмечается, что новую редакцию регламента МВД по надзору за движением, в котором будет прописано, что документы сотруднику ГАИ нельзя передавать вместе с какими-либо «предметами» и «удерживающими устройствами», должны были принять с 1 апреля, однако по итогам общественного обсуждения документ будет редактироваться и срок его утверждения и вступления в силу переносится.

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