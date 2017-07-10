Водителям упростили регистрацию автомобилей

В соответствии с приказом МВД из перечня документов, необходимых для регистрации автомобиля исключен полис ОСАГО.

Предъявлять полис больше не потребуется, поскольку сведения о нем в ГИБДД будут получать из единой электронной базы, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Нормативный акт уже вступил в силу.

Помимо всего прочего, он позволяет восстановить регистрацию машины без привязки месту постоянной регистрации ее владельца.