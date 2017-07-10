Водителям упростили регистрацию автомобилей
В соответствии с приказом МВД из перечня документов, необходимых для регистрации автомобиля исключен полис ОСАГО.
Предъявлять полис больше не потребуется, поскольку сведения о нем в ГИБДД будут получать из единой электронной базы, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Нормативный акт уже вступил в силу.
Помимо всего прочего, он позволяет восстановить регистрацию машины без привязки месту постоянной регистрации ее владельца.
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