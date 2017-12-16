Водителям в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
Столичным водителям рекомендуют пересесть на городской транспорт из-за ухудшения погодных условий.
Об этом информирует Транспортный комплекс Москвы на своей странице в Twitter.
«По информации МЧС 16 и 17 декабря прогнозируются ухудшение погодных условий. Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом», - говорится в сообщении.
Ранее водителям рекомендовали быть более аккуратными из-за снегопада. В начале декабря Московский Центр организации дорожного движения проверил работу светофоров и состояние дорожных знаков из-за ухудшения погоды.
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