Водителям в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Столичным водителям рекомендуют пересесть на городской транспорт из-за ухудшения погодных условий.

Об этом информирует Транспортный комплекс Москвы на своей странице в Twitter.

«По информации МЧС 16 и 17 декабря прогнозируются ухудшение погодных условий. Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом», - говорится в сообщении.

Ранее водителям рекомендовали быть более аккуратными из-за снегопада. В начале декабря Московский Центр организации дорожного движения проверил работу светофоров и состояние дорожных знаков из-за ухудшения погоды.