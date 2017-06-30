Водителям из Киргизии разрешат работать без российских прав

Гражданам Киргизии могут разрешить работать водителями в России без получения российских прав.

Комитет Госдумы по делам СНГ внес на рассмотрение нижней палаты проект обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить трудовым мигрантам из Киргизии работать в сфере перевозок, используя национальные или международные водительские удостоверения.

По мнению авторов документа, необходимость получения российских водительских удостоверений вызвана недостаточным знанием русского языка водителями — гражданами иностранных государств.

Авторы проекта указывают, что в Киргизии русский язык употребляется в качестве официального, поэтому граждане этой страны отлично владеют русским языком.

В России с 1 июня запрещено работать водителем, не имея водительского удостоверения российского образца, сообщает «РИА Новости».

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Теги:
Места: Россия, СНГ
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