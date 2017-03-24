Водителям с иностранными правами запретят работать в России
С 1 июля водители, имеющие права, выданные на территории другого государства, не смогут устроиться на работу в России.
Нововведение не коснется иностранцев, которые используют автомобиль для личных поездок. Работодателям же, которые его проигнорируют, будет грозить штраф в размере 50 тысяч рублей, пишут «Известия».
В профсоюзе таксистов новую меру поддерживают, полагая, что это позволит сократить число нелегалов в отрасли.
Поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и КоАП РФ были приняты еще в 2013 году, однако их вступление в силу откладывалось дважды. В качестве причины называлась неготовность транспортных предприятий к новым правилам и связанная с этим угроза сбоев в пассажирских перевозках.
Следующая новость Гройсман оценил торговую блокаду Донбасса в 1 процент ВВП
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии