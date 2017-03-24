Водителям с иностранными правами запретят работать в России

С 1 июля водители, имеющие права, выданные на территории другого государства, не смогут устроиться на работу в России.

Нововведение не коснется иностранцев, которые используют автомобиль для личных поездок. Работодателям же, которые его проигнорируют, будет грозить штраф в размере 50 тысяч рублей, пишут «Известия».

В профсоюзе таксистов новую меру поддерживают, полагая, что это позволит сократить число нелегалов в отрасли.

Поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и КоАП РФ были приняты еще в 2013 году, однако их вступление в силу откладывалось дважды. В качестве причины называлась неготовность транспортных предприятий к новым правилам и связанная с этим угроза сбоев в пассажирских перевозках.