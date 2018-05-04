Водительские права начнут выдавать в МФЦ
Получить удостоверение водителя, а также зарегистрировать автомобиль россияне смогут через многофункциональные центры государственных услуг.
В настоящее время данные услуги уже доступны в рамках пилотного проекта, реализуемого в Татарстане.
Согласно действующему законодательству, права можно получить только в отделениях ГИБДД, а в отделениях МФЦ их можно только переоформить, пишет газета «Известия».
Если нововведение будет одобрено, то россияне сами смогут выбрать, хотят ли получать права в ГАИ, или им достаточно похода в МФЦ, сообщает «Федерал пресс».
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