Водительские права начнут выдавать в МФЦ

Получить удостоверение водителя, а также зарегистрировать автомобиль россияне смогут через многофункциональные центры государственных услуг.

В настоящее время данные услуги уже доступны в рамках пилотного проекта, реализуемого в Татарстане.

Согласно действующему законодательству, права можно получить только в отделениях ГИБДД, а в отделениях МФЦ их можно только переоформить, пишет газета «Известия».

Если нововведение будет одобрено, то россияне сами смогут выбрать, хотят ли получать права в ГАИ, или им достаточно похода в МФЦ, сообщает «Федерал пресс».