Водительские права можно будет получить в МФЦ

Водительское удостоверение международного образца теперь можно будет получить в Многофункциональных центрах (МФЦ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Кроме того, в МФЦ будет возможно получить водительские удостоверения взамен ранее выданных.

В документе, подготовленном МВД РФ, также утверждены правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами.

В пояснительной записке говорится, что ранее выдачей водительских прав занимались только в подразделениях Госавтоинспекции. Теперь же прием документов о выдаче поступивших из подразделений ГАИ удостоверений взамен ранее выданных будет производиться в МФЦ.

Кроме того, теперь водительские права при наличии медицинского заключения можно получить сроком на десять лет, сообщает информагентство Nation News.

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