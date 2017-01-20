Водители «скорых» считают бесполезным разрешение таранить блокирующие дорогу машины

Если даже правительство РФ примет закон, разрешающий водителям машин «скорой помощи» таранить не уступающие им дорогу автомобили, это не станет эффективной мерой. Такое мнение высказал водитель скорой помощи подмосковных Химок Андрей Смирнов.

- Закон, если примут, для нас никакой силы иметь не будет. Во-первых, потому что машины «скорой помощи» это не броневики, в них не заложена функция тарана. У автомобиля отсутствует силовой бампер, высокая подвеска, да и колеса «скорой помощи» сделаны не для опасной езды, - цитирует Смирнова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Фельдшеры и водители уверены, что изменения в законодательстве нужны, но другие. Необходимо, по их мнению, ужесточить ответственность за препятствие «скорой помощи». Сейчас штраф за это нарушение составляет всего 500 рублей.

Ранее сообщалось, что 10 января в Петропавловске-Камчатском «скорой помощи» не уступила дорогу иномарка, владелица которой посчитала это нецелесообразным. Из-за полученной задержки в 10 минут молодой человек умер до прибытия «скорой помощи».