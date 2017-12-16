Водителей обязали использовать светоотражающую одежду в темное время суток

Правила дорожного движения дополнены пунктом, обязывающим водителей в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов надевать светоотражающую куртку или жилет.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

В документе говорится: «Подписанным постановлением правила дополнены новым пунктом, в соответствии с которым водитель при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала».

Поясняется, что за шесть месяцев 2017 года в темное время суток было совершено более 7,5 тыс. наездов на пешеходов. В таких ДТП погиб 1321 человек, еще 6537 пострадали. Возросло также количество наездов на водителей, которые не применяли светоотражаующую одежду при остановках в темное время суток. За первое полугодие 2017 года произошло 66 таких ДТП.

В документе отмечается, что использование водителями защитных жилетов обязательно во многих странах Европы.

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