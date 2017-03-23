Водителей не будут штрафовать за парковку с закрытым номером
Водителей автомобилей с нечитаемыми номерами не будут штрафовать за нарушение правил парковки.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект о штрафах до пяти тысяч рублей за стоянку автомобиля с нечитаемыми номерами.
По словам первого зампреда комитета Вячеслава Лысакова, нет никаких правовых оснований для принятия данного законопроекта, так как правила дорожного движения обязывают водителя обеспечивать читаемость номера в соответствии стандарту только на движущемся транспортном средстве.
«Мало ли кто изменит номер, снимет, завесит?» — предположил Вячеслав Лысаков.
Вместе с тем автор законопроекта, член Совета Федерации Алексей Кондратьев считает, что стоянка на парковке с отсутствующими или нечитаемыми государственными регистрационными знаками не позволяет проводить идентификацию транспортного средства, что препятствует антитеррористической защищенности объектов и территорий общего пользования.
Кроме того, Кондратьев обвинил недобросовестных владельцев автомобилей в намеренном сокрытии номеров машин с целью избежать штрафов за нарушение правил парковки, сообщает «РИА Новости».
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