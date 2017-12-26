Водитель въехавшего в переход автобуса не пытался тормозить

Водитель рейсового автобуса, рухнувшего в подземный пешеходный переход на западе Москвы, даже не пытался тормозить, сообщили эксперты группы ГАЗ, являющейся производителем данного транспорта.

Результаты предварительного анализа произошедшего показали, что в начале движения колеса транспортного средства были вывернуты вправо – в направлении тротуара.

В компании также подчеркнули, что при торможении двигателем автобус гарантированно остановился бы.

«С большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем»,- сообщил представитель группы ГАЗ.

Точная причина аварии будет определена по результатам технической экспертизы состояния автобуса.

Страшная авария произошла днем 25 декабря у станции метро «Славянский бульвар». Рейсовый автобус въехал в подземный переход станции. Погибли четыре человека, сообщает «ТВ Центр».

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