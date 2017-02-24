Водитель «скорой» разоружил в Подмосковье напавшего на медиков местного жителя

Мужчина из ружья открыл стрельбу по машине «скорой помощи», прибывшей по вызову в поселок «Совхоз Сафоновский» Раменского района Подмосковья. Водителю удалось разоружить и скрутить нападавшего.

Инцидент произошел вечером 23 февраля. «Скорая» прибыла по адресу вызова, доктор ушел к пациенту, а водитель находился в машине. Недалеко от машины появился раздетый человек с ружьем в руках, начал приближаться к «скорой», сообщает портал medrussia.org со ссылкой на телеканал «360».

«Он выстрелил, наверно, вверх, по машине не попал», - рассказал замглавного врача Раменской Центральной районной больницы Андрей Зинин. По его словам, водитель вовремя сориентировался. По рации вызвал подмогу, сказав, что идет стрельба. Потом вышел из машины и повалил мужчину в снег, потом отнял ружье. Полиция, прибывшая на место происшествия, задержала нападавшего.

«Ситуация из рук вон, конечно. Люди гуляют с ружьями в алкогольном опьянении, на праздники мы всегда ждем чего-нибудь неординарного», — отметил Зинин.

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