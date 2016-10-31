Водитель в США сбил 22 человек
Около города Мартинсвиль (штат Вирджиния) после проходивших неподалеку автогонок NASCAR, водитель на своем автомобиле сбил 22 человек, из которых девять были госпитализированы.
Водитель выезжал с парковки и стоял в очереди на выезд. Он решил обогнать стоящий впереди джип. В результате виновник аварии за рулем кабриолета Chevrolet SSR врезался в джип, а затем в толпу людей, сообщает РГ.
Известно, что ни один из пострадавших не получил тяжелые травмы. Очевидцы уверены, что водитель на некоторое время потерял ориентацию в пространстве. В момент аварии он был трезв.
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