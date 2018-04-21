Водитель без прав насмерть сбил велогонщицу Лидию Плужникову
В Архипо-Осиповке 24-летнюю российскую велогонщицу Лидию Плужникову сбил автомобиль. От полученных травм она скончалась на месте.
В Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) сообщили: «В субботу Лидия Плужникова ехала на велосипеде и была сбита в Архипо-Осиповке выехавшим на встречную полосу автомобилем, за рулем которого находился 17-летний водитель без прав на вождение».
Как сообщает ТАСС, президент ФВСР Вячеслав Екимов заявил о намерении участвовать в расследовании ДТП.
Плужникова не раз становилась призером молодежных чемпионатов мира и Европы. Также она была чемпионкой России по велоспорту на треке.
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