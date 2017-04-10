Водитель Ferrari устроил гонки по торговому центру

В один из московских торговых центров в здание въехал автомобиль Ferrari, которым управлял бывший мэр Архангельска Александр Донской.

Автомобиль проник внутрь через грузовую погрузочную площадку, после чего начал колесить по территории центра. Сотрудники охраны пытались задержать гонщика, но удалось им это сделать лишь спустя 20 минут.

Посетители в ТЦ отсутствовали, передает Regnum.

Задержанный пояснил, что произошедшее стоит рассматривать как перфоманс:

«Я выбрал безопасное место и оптимальный маршрут. Все было продумано, не было задачи нанести какой-либо ущерб».

Александр Донской — бывший мэр Архангельска (с марта 2005 года по февраль 2008 года), экс-владелец крупнейшей региональной розничной сети супермаркетов «Сезон».

31 октября 2006 года на пресс-конференции в Москве Донской официально заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2008 году.

После пресс-конференции Александр Донской в интервью «Новой газете» заявил, что полномочный представитель президента Владимира Путина в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов угрожал ему посадкой в тюрьму и обещал, что поломает жизнь, если Донской не откажется от участия в президентской кампании.

Александр Донской связывал возбуждение уголовных дел с решением баллотироваться в президенты России. Владимир Путин на своей пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки из Архангельска о политическом преследовании за желание баллотироваться в президенты, заявил, что уголовные дела связаны не с желанием баллотироваться в президенты, а с конфликтом Донского с губернатором.

6 марта 2008 года Донской после восьмимесячного заключения в СИЗО был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании средств городского бюджета для обеспечения личной охраны. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также лишил его права занимать определенные должности, в том числе выборные, сроком на два года. В тот же день Донской был освобожден из-под стражи.

В конце 2009 года Донской сообщил, что покидает Архангельск и переезжает в Москву, где планирует стать консультантом политиков и предпринимателей, а также тренером по личным целям.