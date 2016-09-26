Водитель Audi сбил двух пешеходов в Москве

На юге Москвы водитель легкового автомобиля сбил двух человек, в том числе ребенка. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» .

На улице Нагатинская в районе дома 27 на трамвайных путях водитель автомобиля Audi совершил наезд на двух пешеходов, в том числе ребенка. На место прибыли МЧС и скорая помощь.