В водах Керченского пролива затонул плавучий подъемный кран

В ходе буксировки из порта «Кавказ» в Краснодарском крае в Севастополь затонул плавучий подъемный кран, сообщает «Интерфакс».

Инцидент случился минувшей ночью.

Всего на борту находилось семь человек, двоих спасти не удалось, они утонули вместе с краном.

Глубина, где произошло происшествие, составляет порядка 90 метров. В настоящее время предпринимается комплекс мер для организации поисково-спасательных работ.

Скорее всего, инцидент случился из-за сложных метеоусловий.