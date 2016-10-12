В водах Керченского пролива затонул плавучий подъемный кран
В ходе буксировки из порта «Кавказ» в Краснодарском крае в Севастополь затонул плавучий подъемный кран, сообщает «Интерфакс».
Инцидент случился минувшей ночью.
Всего на борту находилось семь человек, двоих спасти не удалось, они утонули вместе с краном.
Глубина, где произошло происшествие, составляет порядка 90 метров. В настоящее время предпринимается комплекс мер для организации поисково-спасательных работ.
Скорее всего, инцидент случился из-за сложных метеоусловий.
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