Во Внуково задержали мужчину с десятками поддельных смартфонов Apple
Таможенники аэропорта Внуково задержали гражданина России, пытавшегося ввезти в страну 46 контрафактных смартфонов iPhone 6 и iPhone 5s.
Все аппараты были без аксессуаров и упаковки. Мужчина, прилетевший из ОАЭ, заявил, что приобрел их для того, чтобы восстановить и продать.
Согласно результатам проведенной экспертизы, смартфоны были в употреблении и подвергались косметическому и функциональному ремонту. Их общая стоимость составила 806 тысяч рублей.
На таможне сочли, что устройства не относятся к товарам для личного пользования и возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).
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