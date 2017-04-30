Во «Внуково» схватили мужчину со взрывоопасными предметами

В аэропорту «Внуково» задержали гражданина Таджикистана, который попытался пронести в пассажирский терминал банку с порохом и патроны.

Как рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах, при детальном досмотре «в личных вещах обнаружили банку, набитую порохом, а также несколько десятков патронов и упаковки с дробью». Обратить внимание на мужчину помогли кинологи с собаками. Собеседник агентства уточнил: «Служебная собака сразу же соответствующим образом отреагировала на личные вещи мужчины».

Мужчину задержали и передали полиции. Он утверждал, что направляется на родину, однако гражданин Таджикистана попытался пройти в тот терминал, откуда вылетают преимущественно внутрироссийские рейсы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

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