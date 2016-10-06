Во Внуково рэпер Серега сообщил о минировании самолета
Опаздывающий на рейс Москва-Минск белорусский музыкант Сергей Пархоменко (Серега) сообщил сотрудникам о минировании воздушного судна. Мужчина задержан за заведомо ложное сообщение.
– Гражданин, опаздывавший на рейс, спросил у сотрудников аэропорта, можно ли задержать вылет. Разумеется, получил отрицательный ответ, после чего заявил сотруднику на стойке регистрации, что самолет заминирован, – сообщили сотрудники правоохранительных органов. Гражданин Белоруссии доставлен в отделение полиции для разбирательства, сообщает РИА "Новости". Сообщение о минировании было проверено, самолет благополучно вылетел по маршруту.
Издание "Известия" сообщило, что лже-террористом оказался рэпер Серега.
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