В ДТП во Внуково погибло двое людей
22-летний водитель мотоцикла насмерть сбил 79-летнего пенсионера, столкнулся с иномаркой и погиб сам,сообщает ТАСС
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на Староборовском шоссе. Наезд на пешехода произошёл из-за того, что мотоциклист не справился с управлением. Пешеход 1937 года рождения, переходивший шоссе не по пешеходному переходу, был сбит мотоциклом Stels и умер от полученных травм.
«После наезда на пешехода байкер столкнулся с автомобилем Toyotа». От травм парень скончался на месте ДТП.
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