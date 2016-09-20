В ДТП во Внуково погибло двое людей

22-летний водитель мотоцикла насмерть сбил 79-летнего пенсионера, столкнулся с иномаркой и погиб сам,сообщает ТАСС

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано на Староборовском шоссе. Наезд на пешехода произошёл из-за того, что мотоциклист не справился с управлением. Пешеход 1937 года рождения, переходивший шоссе не по пешеходному переходу, был сбит мотоциклом Stels и умер от полученных травм.

«После наезда на пешехода байкер столкнулся с автомобилем Toyotа». От травм парень скончался на месте ДТП.