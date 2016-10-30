Во Внуково аварийно сел "Боинг"

Самолет "Боинг", летевший из Красноярска, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково. Данные о пострадавших уточняются.

По информации "Интерфакса", у лайнера возникли проблемы с открытием закрылков. Известно, что закрылки самолета открылись несинхронно, что является аварийной ситуацией.

Данные о причинах и обстоятельствах происшествия уточняются. Подробности происшествия пока не сообщаются.