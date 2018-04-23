Внук Геннадия Зюганова сместит ставленника Михаила Прохорова

Внук председателя КПРФ Геннадия Зюганова Леонид может стать новым бизнес-омбудсменом Москвы, сместив с этой должности Михаила Вышегородова – ставленника от партии Михаила Прохорова «Гражданская платформа».

Леонид Зюганов руководит комиссией Мосгордумы по науке и промышленности, решает вопросы малого и среднего бизнеса в Москве.

Уполномоченный по правам предпринимателей Москвы назначается мэром по согласованию с федеральным правительством сроком на пять лет, сообщает «Ведомости».