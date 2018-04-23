Внук Геннадия Зюганова сместит ставленника Михаила Прохорова

Внук председателя КПРФ Геннадия Зюганова Леонид может стать новым бизнес-омбудсменом Москвы, сместив с этой должности Михаила Вышегородова – ставленника от партии Михаила Прохорова «Гражданская платформа».

Леонид Зюганов руководит комиссией Мосгордумы по науке и промышленности, решает вопросы малого и среднего бизнеса в Москве.

Уполномоченный по правам предпринимателей Москвы назначается мэром по согласованию с федеральным правительством сроком на пять лет, сообщает «Ведомости».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Эксперт усомнилась в прогнозах ЦБ по зарплатам

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО