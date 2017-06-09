Внучка Никиты Хрущева погибла под колесами поезда в Москве

Внучка Никиты Хрущева погибла под колесами электропоезда на станции «Солнечная» на юго-западе Москвы.

По словам источника в правоохранительных органах, 77-летняя Юлия Леонидовна Хрущева погибла от смертельной травмы в результате наезда поезда, следовавшего из Внуково в Москву.

Инцидент произошел 8 июня в 10:35 утра. Пожилая женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.

Юлия Леонидовна - дочь сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После того, как Леонид Хрущев пропал без вести, Никита Хрущев удочерил внучку, сообщает «Национальная служба новостей».