РПЦ вновь призывает запретить аборты в РФ

Русская православная церковь вновь призвала приравнять аборты к убийству.

По мнению наместника Новоиерусалимского монастыря архимандрита Феофилакта (Безукладникова), проведение абортов необходимо полностью запретить на территории РФ на законодательном уровне.

«Аборт должен быть признан убийством. На этот закон все-таки надо обратить внимание, и он должен быть принят», — сказал служитель церкви, выступая на заседании межфракционной рабочей группы нижней палаты парламента по защите христианских ценностей.

Кроме того, по данным «РБК», он предложил разрешить родителям применять физическое наказание к детям, если они не слушаются старших.

В прошлом году патриарх Кирилл также подписал обращение за запрет абортов в России, однако церковные спикеры инициативу не поддержали, выступив только за выведение абортов из системы ОМС, сообщает «Федерал пресс».