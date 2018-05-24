США вновь помогут Украине оружием

В законопроект о финансировании Пентагона заложена статья о выделении 250 миллионов долларов на военную помощь Украине.

Документ уже поддержала Палата представителей американского конгресса. Указанные средства будут израсходованы в 2019 году на оборонительные средства летального действия, которые Киев получит от Вашингтона, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Украине прошли испытания американских ракетных комплексов Javeline. При этом киевским властям запретили использовать их в вооруженном конфликте на Донбассе.

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Места: США, Украина
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