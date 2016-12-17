Вместо Стиверна Поветкин проведет бой с Дюопа

Российский боксер Александр Поветкин, уличенный в употреблении допинга, вместо канадца Бермейна Стиверна встретится 17 декабря с французом Йоанном Дюопа, заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

По его словам, боя со Стиверном не будет. - Мы вели переговоры с командой Стиверна, но они давались тяжело. Они выкручивают руки и требуют денег, — приводит ТАСС слова Рябинского.

Поветкин после паузы в карьере, связанной с разбирательством по делу о мельдонии, в субботу в Екатеринбурге должен был провести бой с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Допинг-проба Поветкина перед боем со Стиверном дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В итоге команда канадца отказалась от боя.