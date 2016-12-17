Вместо Стиверна Поветкин проведет бой с Дюопа

Российский боксер Александр Поветкин, уличенный в употреблении допинга, вместо канадца Бермейна Стиверна встретится 17 декабря с французом Йоанном Дюопа, заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

По его словам, боя со Стиверном не будет. - Мы вели переговоры с командой Стиверна, но они давались тяжело. Они выкручивают руки и требуют денег, — приводит ТАСС слова Рябинского.

Поветкин после паузы в карьере, связанной с разбирательством по делу о мельдонии, в субботу в Екатеринбурге должен был провести бой с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Допинг-проба Поветкина перед боем со Стиверном дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В итоге команда канадца отказалась от боя.

Новости по теме
Теги:
События: спорт, допинг
Следующая новость Сирийские военные отразили мощную атаку ИГ под Пальмирой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО