Вместо снесенных пятиэтажек в Москве построят экспериментальные дома
В Москве вместо снесенных хрущевок по программе реновации построят экспериментальные дома – с элементами из дерева. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Он отметил, что в случае, если эксперимент даст хорошие результаты, ведомство обсудит вопрос о строительстве таких домов повсеместно, передает ТАСС.
Министр также рассказал, что эксперимент получил поддержку мэра столицы Сергея Собянина.
«Это даже не в привязке к сносу пятиэтажек. Мы сейчас обсуждаем вопрос о выделении определенного пятна застройки, где возможно будет применить конструкцию деревянного домостроения», - цитирует агентство Мантурова.
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