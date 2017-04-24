Вместо снесенных пятиэтажек в Москве построят экспериментальные дома

В Москве вместо снесенных хрущевок по программе реновации построят экспериментальные дома – с элементами из дерева. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он отметил, что в случае, если эксперимент даст хорошие результаты, ведомство обсудит вопрос о строительстве таких домов повсеместно, передает ТАСС.

Министр также рассказал, что эксперимент получил поддержку мэра столицы Сергея Собянина.

«Это даже не в привязке к сносу пятиэтажек. Мы сейчас обсуждаем вопрос о выделении определенного пятна застройки, где возможно будет применить конструкцию деревянного домостроения», - цитирует агентство Мантурова.