Вместе с телебашней в Екатеринбурге снесли еще один исторический объект

В Екатеринбурге вместе с телебашней снесли еще один исторический объект – кинотеатр «Темп» на Уралмаше.

Как сообщили агентству «URA.RU» активисты, 13 марта они подали заявление в Госохрану о том, что кинотеатр представляет собой культурную ценность. В течение 30 дней ведомство должно было дать ответ, это время вести работы было нельзя, уточняют общественники.

В администрации города пояснили, что собственник здания имел право на снос и не обязан уведомлять о своих действиях заранее.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге снесли 220-метровую недостроенную телебашню.