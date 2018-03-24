Вместе с телебашней в Екатеринбурге снесли еще один исторический объект
В Екатеринбурге вместе с телебашней снесли еще один исторический объект – кинотеатр «Темп» на Уралмаше.
Как сообщили агентству «URA.RU» активисты, 13 марта они подали заявление в Госохрану о том, что кинотеатр представляет собой культурную ценность. В течение 30 дней ведомство должно было дать ответ, это время вести работы было нельзя, уточняют общественники.
В администрации города пояснили, что собственник здания имел право на снос и не обязан уведомлять о своих действиях заранее.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге снесли 220-метровую недостроенную телебашню.
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