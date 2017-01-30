Вместе с пенсиями с 1 февраля на 5,4 процента будут индексироваться и социальные выплаты

Пресс-служба Пенсионного фонда РФ сообщила о том, что с 1 февраля на 5,4 процента будут проиндексирована также и Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время Пенсионный фонд выплачивает ее 15,6 миллионам федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Размер индексации ЕДВ определен, исходя из роста потребительских цен за 2016 год, - сообщает ТАСС.

Средства на увеличение ЕДВ, предусмотренные в бюджете ПФР на 2017 год, составят 21,3 миллиарда рублей, общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 450,9 миллиарда рублей.

На 5,4 процента также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ), - добавили в пресс-службе.

По закону, он может предоставляться в натуральной или денежной форме.

Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1048,97 рубля в месяц, -отметили в ПФР.

Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания - 807,94 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний - 124,99 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 116,04 рубля.

Помимо этого, как сообщили в ПФР, также увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет 5562,25 рубля.