Вместе с дипломатами из США высылают повара генконсульства РФ в Сан-Франциско

Шеф-повар генконсульства России в Сан-Франциско попал под новые американские санкции и наряду с объявленными персонами нон грата дипломатами будет вынужден покинуть США.

На странице консульства в Facebook отмечается, что его кулинарным мастерством на протяжении последних трех лет наслаждались сотни гостей.

«Мы больше не сможем угощать вас настоящей русской едой, но мы продолжим, хотя и ограниченным числом, делать все возможное для оказания поддержки российским и американским гражданам, останемся друзьями американцев для того, чтобы сблизить наши нации», - гласит запись.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Следующая новость Глава ООН сравнил себя с Золушкой

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО