Вместе с дипломатами из США высылают повара генконсульства РФ в Сан-Франциско

Шеф-повар генконсульства России в Сан-Франциско попал под новые американские санкции и наряду с объявленными персонами нон грата дипломатами будет вынужден покинуть США.

На странице консульства в Facebook отмечается, что его кулинарным мастерством на протяжении последних трех лет наслаждались сотни гостей.

«Мы больше не сможем угощать вас настоящей русской едой, но мы продолжим, хотя и ограниченным числом, делать все возможное для оказания поддержки российским и американским гражданам, останемся друзьями американцев для того, чтобы сблизить наши нации», - гласит запись.