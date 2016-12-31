Вместе с дипломатами из США высылают повара генконсульства РФ в Сан-Франциско
Шеф-повар генконсульства России в Сан-Франциско попал под новые американские санкции и наряду с объявленными персонами нон грата дипломатами будет вынужден покинуть США.
На странице консульства в Facebook отмечается, что его кулинарным мастерством на протяжении последних трех лет наслаждались сотни гостей.
«Мы больше не сможем угощать вас настоящей русской едой, но мы продолжим, хотя и ограниченным числом, делать все возможное для оказания поддержки российским и американским гражданам, останемся друзьями американцев для того, чтобы сблизить наши нации», - гласит запись.
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