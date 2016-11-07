Влюбленность человека можно определить по глазам
Британские ученые смогли определить, что влюбленность человека можно определять по его зрачкам.
Специалистам из Манчестера удалось выяснить, что зрачки человека становятся больше в момент испытывания сильных чувств или в тот момент, когда перед человеком появляется что-то приятное для него,- сообщает «Народные Новости».
Для подтверждения этого, специалисты изучили поведение зрачков у 400 влюбленных пар-добровольцев. Оказалось, что в 90% в то время, когда партнеры глядели друг на друга, хотя бы у одного из них расширялись зрачки.
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