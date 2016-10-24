Влияние кофеина на организм зависит от генов

Американские ученые объяснили, почему кое-какие люди могут выпить кофе, а после спокойно спать ночью, другие же, выпив даже одну чашку бодрящего напитка, ночью не могут сомкнуть глаз. Результаты исследования специалистов были напечатаны в журнале Human Molecular Genetics.

Мэрилин Корнелис вместе с коллегами из школы медицины Фейнберг в Чикаго решила изучить связь между вариантами генов и химическими веществами, которые остаются в крови человека после того, как он выпивает чашку кофе. В результате эксперимента были рассмотрены данные почти 10 тысяч европейцев, сообщает «Актуальные Новости».

Ученые открыли, что существуют варианты генов, которые объединены с более низким уровнем химических веществ в крови после употребления кофеина. Эти гены помогают метаболизму кофе быстрее протекать. Кроме того, ученые выяснили, что одни и те же варианты генов связаны с более высоким уровнем потребления кофе.