Властям регионов разрешат закрывать рюмочные во дворах
В Думе хотят расширить полномочия региональных властей по ограничению торговли алкоголем.
Депутат Александр Сидякин подготовил и намерен в ближайшее время внести на осуждение нижней палаты российского парламента законопроект, который позволит местным властям запрещать круглосуточную продажу алкоголя в заведениях общепита.
Парламентарий пояснил, что законодательство разрешает магазинам продавать спиртное только в период с 8 до 23 часов. На рестораны, бары, кафе данное ограничение не распространяется.
«Это приводит к тому, что в регионах расплодились своего рода «наливайки» во дворах», - сказал депутат в интервью «Парламентской газете». Посетители таких заведений, нарушают общественный порядок, устраивают драки, что мешает местным жителям.
Для борьбы с подобными явлениями необходимо расширить полномочия региональных властей, считает автор инициативы. Предоставить им право закрывать заведения, если они имеют вход со двора.
До внесения в Думу проекту депутата предстоит пройти обсуждение в Роспотребнадзоре и Росалкогольреглировании.
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