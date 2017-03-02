Властям США не хватает средств на стену на границе с Мексикой

Американские власти не располагают достаточной суммой для реализации проекта по возведению стены на границе с Мексикой.

Ранее сообщалось, что строительство преграды обойдется США в 20 с лишним миллиардов долларов. Однако согласно сообщению агентства Reuters, в распоряжении которого оказалась не подлежащая огласке информация МВБ США, власти страны располагают суммой только в 20 миллионов долларов, передает «Экономика сегодня».

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что стена будет построена за счет сокращения помощи Мексике и введения пошлин.