Властям США не хватает средств на стену на границе с Мексикой
Американские власти не располагают достаточной суммой для реализации проекта по возведению стены на границе с Мексикой.
Ранее сообщалось, что строительство преграды обойдется США в 20 с лишним миллиардов долларов. Однако согласно сообщению агентства Reuters, в распоряжении которого оказалась не подлежащая огласке информация МВБ США, власти страны располагают суммой только в 20 миллионов долларов, передает «Экономика сегодня».
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что стена будет построена за счет сокращения помощи Мексике и введения пошлин.
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